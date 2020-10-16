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Резніков хоче вже готувати політиків, які працюватимуть в ОРДЛО після деокупації

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 21:46

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков повідомив про підготовку його міністерством законопроекту про перехідний період після деокупації окремих районів Донецької та Луганської області, а також намір реалізувати ідею попередньої підготовки працівників майбутніх місцевих органів влади на цих територіях.

Джерело: Резніков інтерв'ю телеканалу N1, який мовить у Хорватії, Сербії та Боснії, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Резнікова: "Одне з амбітних завдань мого міністерства - це підготовка законопроекту про перехідний період, складовою якого буде перехідне правосуддя. Наприклад, у Хорватії є досвід амністії осіб, які не скоювали воєнних злочинів, а ті, хто скоювали злочини, все одно мають бути притягнуті до відповідальності".

Деталі: Резніков зазначив, що під час нещодавньої поїздки до Хорватії та зустрічі в місті Вуковарі зрозумів, що головним завданням перехідного періоду і мирної реінтеграції є відновлення довіри між людьми.

Резніков зазначив, що повернувся в Україну з ідеєю готувати вже заздалегідь працівників майбутніх адміністрацій, мерій, які після деокупації одразу прийдуть на місце і будуть готові працювати: "А це означає, що вони вже зараз мають бути задекларовані як адміністрації міста, села, які поки що перебувають під окупацією. Проста ідея - у хорватів був мер Вуковара, коли місто було окуповане, і потім цей мер приїхав працювати у вже деокупований Вуковар".

Теми: ОРДЛОДонбасокупація


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