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Резников намерен уже готовить политиков, которые будут работать в ОРДЛО после деоккупации

Пятница, 16 октября 2020, 21:46
Резников намерен уже готовить политиков, которые будут работать в ОРДЛО после деоккупации

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников сообщил о подготовке его министерством законопроекта о переходном периоде после деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской области, а также намерение реализовать идею предварительной подготовки работников предстоящих местных органов власти на этих территориях.

Источник: Резников интервью телеканалу N1, говорит в Хорватии, Сербии и Боснии, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Резникова: "Одно из амбициозных заданий моего министерства - это подготовка законопроекта о переходном периоде, составной частью которого будет переходное правосудия. Например, в Хорватии есть опыт амнистии лиц, которые не совершали военных преступлений, а те, кто совершали преступления, все равно должны быть привлечены к ответственности".

Детали: Он сообщил, что во время недавней поездки в Хорватию и встречи в городе Вуковаре понял, что главной задачей переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми.

Резников отметил, что вернулся в Украину с идеей готовить уже заранее работников будущих администраций, мэрий, которые после деоккупации сразу придут на место и будут готовы работать: "А это значит, что они уже сейчас должны быть задекларированы как администрации города, села, пока находящихся под оккупацией. Простая идея - у хорватов был мэр Вуковара, когда город был оккупирован, и затем этот мэр приехал работать в уже деокупований Вуковар".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОДонбассоккупация
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