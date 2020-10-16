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Ердоган презентував для Трюдо сюрприз – телефонну розмову із Зеленським

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 23:13
Фото: president.gov.ua

Під час робочого візиту президента до Туреччини відбулася коротка тристороння розмова Володимира Зеленського, президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Трюдо розмовляв по телефону з Ердоганом, під час якої президент Туреччини зазначив, що в нього є сюрприз для прем'єра Канади, і передав слухавку Володимиру Зеленському.

В ОПУ запевняють, що Зеленський та Трюдо "обмінялися дружніми привітаннями та коротко обговорили питання спільного порядку денного та взаємодії в актуальних проектах", а також обоє "були приємно здивовані можливістю дружньої розмови у такому форматі".

Що було раніше: 16 жовтня Зеленський перебуває з офіційним візитом у Туреччині.

Зеленський нагородив Ердогана орденом князя Ярослава Мудрого.

Українська правда
Теми: ЗеленськийЕрдоганТуреччинаКанада


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