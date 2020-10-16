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Эрдоган презентовал для Трюдо сюрприз – телефонный разговор с Зеленским

Пятница, 16 октября 2020, 23:13
Фото: president.gov.ua

Во время рабочего визита президента в Турцию состоялась короткий трехсторонний разговор Владимира Зеленского, президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Источник: Офис президента

Детали: Трюдо разговаривал по телефону с Эрдоганом, во время которой президент Турции отметил, что у него есть сюрприз для премьера Канады, и передал трубку Зеленскому.

В ОПУ уверяют, что Зеленский и Трюдо "обменялись дружескими приветствиями и кратко обсудили вопросы совместной повестки дня и взаимодействия в актуальных проектах", а также оба "были приятно удивлены возможностью дружеской беседы в таком формате".

Что было раньше: 16 октября Зеленский находится с официальным визитом в Турции.

Зеленский наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого.

Темы: ЗеленскийЭрдоганТурцияКанада


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