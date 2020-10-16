Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эрдоган презентовал для Трюдо сюрприз – телефонный разговор с Зеленским

Пятница, 16 октября 2020, 23:13
Эрдоган презентовал для Трюдо сюрприз – телефонный разговор с Зеленским
Фото: president.gov.ua

Во время рабочего визита президента в Турцию состоялась короткий трехсторонний разговор Владимира Зеленского, президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Источник: Офис президента

Детали: Трюдо разговаривал по телефону с Эрдоганом, во время которой президент Турции отметил, что у него есть сюрприз для премьера Канады, и передал трубку Зеленскому.

В ОПУ уверяют, что Зеленский и Трюдо "обменялись дружескими приветствиями и кратко обсудили вопросы совместной повестки дня и взаимодействия в актуальных проектах", а также оба "были приятно удивлены возможностью дружеской беседы в таком формате".

Что было раньше: 16 октября Зеленский находится с официальным визитом в Турции.

Зеленский наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого.

Темы: ЗеленскийЭрдоганТурцияКанада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Зеленский
Главный сержант, с которым встречался Зеленский, пожаловался на командование
Зеленский: НАТО даст Украине безопасность, Украина сделает НАТО сильнее
Зеленский прилетел на саммит НАТО
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: