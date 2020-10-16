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У приватну власність незаконно вивели понад 5 млн га землі – Держгеокадастр

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 23:48

Понад 5 мільйонів гектарів земель в Україні були незаконно виведені у приватну власність через механізм безоплатної приватизації за роки Незалежності.

Джерело: глава Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Лещенка: "Точно можу сказати на всю країну, що більше 5 млн гектарів земель сільськогосподарського призначення державної форми власності виведені в приватну власність через механізми так званої безоплатної приватизації.

Ми зараз виводимо усе в електронний реєстр, оцифровуємо, наступного року ми покажемо усіх – реєстрацію, коли отримали, коли були при посаді, на кого оформлювали, на кого з членів своєї родини, покажемо 5-місячних дітей, на яких оформляли, їхніх кумів-братів-сестер. А саме головне – ми покажемо "сітки" сформованих латифундій у приватній власності, які вимірюються сотнями тисяч гектарів землі на території України.

У нас є кадастровий номер, власник і дата набуття власності – по 2 гектара. І нехай пояснюють люди, як на Полтавщині вони оформили нафтогазові родовища по 2 га, а там за дивним збігом обставин сформувалися надра – чи запаси літію, чи запаси бурштину, чи інших корисних копалин".

Деталі: Він запевняє, що масиви документів уже сформовані. Для прикладу Лещенко розповів, що на Вінниччині з 2014 року було виведено понад 80 тисяч гектарів землі у приватні руки. За його словами, за цим стоять п’ять сімей, пов’язаних між собою.

За словами керівника Держгеокадастру, станом на 16 жовтня понад 300 кримінальних проваджень щодо безоплатної приватизації земель вже сформовані та надані правоохоронним органам.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський у четвер підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної до комунальної власності.
  • Раніше повідомлялось, що після місцевих виборів, які призначені на 25 жовтня 2020 року, територіальним громадам передадуть у власність всі землі сільськогосподарського призначення, які мають належати ОТГ, але на сьогодні перебувають у державній власності; це понад 2 млн га земель.
  • У рамках децентралізації у сфері земельних відносин Держгеокадастр із 1 лютого 2018 року здійснює передачу державних сільгоспземель у комунальну власність об’єднаних територіальних громад.

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Українська правда
Теми: земляЛещенко


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