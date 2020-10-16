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В частную собственность незаконно вывели более 5 млн га земли – Госгеокадастр

Пятница, 16 октября 2020, 23:48
В частную собственность незаконно вывели более 5 млн га земли – Госгеокадастр

Более 5 млн гектаров земель в Украине были незаконно выведены в частную собственность через механизм бесплатной приватизации за годы Независимости.

Источник: глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Лещенко: "Точно могу сказать на всю страну, что больше 5 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности выведены в частную собственность через механизмы так называемой бесплатной приватизации.

Мы сейчас выводим все в электронный реестр, оцифровываем, в следующем году мы покажем всех - регистрацию, когда получили, когда были при должности, на кого оформляли, на кого из членов своей семьи, покажем 5-месячных детей, на которых оформляли, их кумов-братьев-сестер. А самое главное - мы покажем "сетки" сложившихся латифундий в частной собственности, которые измеряются сотнями тысяч гектаров земли на территории Украины…

У нас есть кадастровый номер, владелец и дата приобретения собственности - по 2 гектара. И пусть объясняют люди, как на Полтавщине они оформили нефтегазовые месторождения по 2 га, а там по странному стечению обстоятельств сформировались недра - или запасы лития, или запасы янтаря, или других полезных ископаемых".

Детали: Он уверяет, что массивы документов уже сформированы. Для примера Лещенко рассказал, что в Винницкой области с 2014 года было выведено более 80 тысяч гектаров земли в частные руки. По его словам, за этим стоят пять семей, связанных между собой.

По словам руководителя Госгеокадастра, по состоянию на 16 октября более 300 уголовных производств по бесплатной приватизации земель уже сформированы и предоставлены правоохранительным органам.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский в четверг подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность.
  • Ранее сообщалось, что после местных выборов, которые назначены на 25 октября 2020 года, территориальным общинам передадут в собственность все земли сельскохозяйственного назначения, которые должны принадлежать ОТГ, но на сегодняшний день находятся в государственной собственности; это более 2 млн га земель.
  • В рамках децентрализации в сфере земельных отношений Госеокадастр с 1 февраля 2018 года осуществляет передачу государственных сельхозземель в коммунальную собственность объединенных территориальных общин.

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Украинская правда

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Темы: земляЛещенко
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