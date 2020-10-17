На Буковині – найбільша кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії

16 жовтня в Чернівецькій області зафіксували 247 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 85 пацієнтів.

Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "247‼️ Це найбільша цифра від початку епідемії у Чернівецькій області. Значна кількість нових випадків інфікування саме у Чернівцях.

COVID-19 не відступає і продовжує підступно та стрімко збільшувати кількість хворих в Україні, та на Буковині, зокрема.

Тож вкотре звертаюсь до всіх – дотримуйтеся карантинних обмежень. За ситуацію відповідальний кожен із нас".

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це всеще страшно

Що передувало: 15 серпня в області виявили рекордну кількість нових заражень – 183 випадки.