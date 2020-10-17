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На Буковине – наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии

Суббота, 17 октября 2020, 00:11

16 октября в Черновицкой области зафиксировали 247 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в этот день 85 пациентов.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "247!! ️ Это самая большая цифра с начала эпидемии в Черновицкой области. Значительное количество новых случаев инфицирования именно в Черновцах.

COVID-19 не отступает и продолжает коварно и стремительно увеличивать количество больных в Украине, и на Буковине, в частности.

Поэтому еще раз обращаюсь ко всем - соблюдайте карантина. За ситуацию ответственный каждый из нас".

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Что предшествовало: 15 августа в области обнаружили рекордное количество новых заражений – 183 случая.

Темы: коронавирусЧерновицкая область


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