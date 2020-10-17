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У "міністерстві туризму ДНР" заявили, що вибрали "туристичний бренд республіки"

Субота, 17 жовтня 2020, 01:15

В "міністерстві молоді, спорту і туризму ДНР" повідомили, що за результатами якогось "народного голосування" визначено "логотип туристичного бренду республіки".

Джерело: "Донецьке агентство новин"

Деталі: окупанти заявили, що за результатами якогось голосування, яке проводилося з 29 вересня по 15 жовтня, "туристичним брендом ДНР" обраний терикон, троянди і Азовське море.

Дослівно: "Результати були визначені шляхом зіставлення підсумків народного голосування та вибору робочої групи по формуванню пропозицій розвитку внутрішнього і в'їзного туризму".

Дослівно: "Лідер голосування буде затверджений наказом міністерства і потім буде використовуватися в цілях популяризації туризму на території ДНР, поширення інформації про туристичний потенціал республіки і позиціонуванні її як території, привабливої ​​і сприятливою для туризму".

 

Теми: ДонбасокупаціяРосіявійна


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