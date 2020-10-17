В "министерстве туризма ДНР" заявили, что выбрали "туристический бренд республики"

В "министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР" сообщили, что по результатам некоего "народного голосования" определен "логотип туристического бренда республики".

Источник: "Донецкое агентство новостей"

Детали: оккупанты заявили, что по результатам некоего голосования, которое проводилось с 29 сентября по 15 октября, "туристическим брендом ДНР" выбран террикон, розы и Азовское море.

Дословно: "результаты были определены путем сопоставления итогов народного голосования и выбора рабочей группы по формированию предложений развития внутреннего и въездного туризма".

Дословно: "Лидер голосования будет утвержден приказом министерства и затем будет использоваться в целях популяризации туризма на территории ДНР, распространения информации о туристическом потенциале республики и позиционировании ее как территории, привлекательной и благоприятной для туризма".