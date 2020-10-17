Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Двоє футболістів збірної України одужали від COVID-19

Субота, 17 жовтня 2020, 06:09

У голкіпера "Шахтаря" Андрія Пятова та у півзахисника Тараса Степаненко вже немає COVID-19.

Джерело: прес-служба клубу

Дослівно: "Голкіпер Андрій Пятов і півзахисник Тарас Степаненко також здали тести, результати – негативні. Для футболістів режим самоізоляції добігає кінця, й вони мають пройти медогляд, за підсумками якого буде визначено день повернення до тренувального процесу.

Ще 9 гравців "Шахтаря", у яких коронавірус виявлено 8 жовтня, лишаються на самоізоляції. Як уже повідомлялося раніше, вони тестуватимуться в неділю, 18 жовтняя".

Теми: футбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У приватну власність незаконно вивели понад 5 млн га землі – Держгеокадастр

Новини 16 жовтня: Зеленський і опитування, отруєння Навального та ФСБ

Сміттєва криза: Львівська ОДА могла незаконно отримати за вивезення відходів майже 140 млн – аудит

Ще один фігурант справи Гандзюк отримав вирок

Західні спецслужби з'ясували, хто отруїв Навального – Guardian

Профільний комітет не зібрався, Рада відкладе голосування за бюджет-2021 - депутати

Усі новини...
футбол
У полтавській "Ворсклі" спалах коронавірусу
У ФК "Олександрія" майже 30 заражень COVID-19
Ліга Націй: збірна України в Києві перемогла Іспанію
Останні новини
06:09
Двоє футболістів збірної України одужали від COVID-19
05:11
На Буковині – найбільша кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії
03:49
Вперше у світі за добу діагностували понад 400 тисяч заражень COVID-19
02:05
Бельгія запроваджує комендантську годину та посилює карантин
01:15
ФотоУ "міністерстві туризму ДНР" заявили, що вибрали "туристичний бренд республіки"
00:41
Україна готує нове розведення військ на Донбасі
23:48
У приватну власність незаконно вивели понад 5 млн га землі – Держгеокадастр
23:13
Ердоган презентував для Трюдо сюрприз – телефонну розмову із Зеленським
22:50
оновленоУ Франції обезголовили шкільного вчителя, який показував дітям карикатури про Мухаммеда
22:11
Новини економіки: Рада НБУ і Рожкова, сільгоспземля, "Нафтогаз"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!