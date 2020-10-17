Двоє футболістів збірної України одужали від COVID-19

У голкіпера "Шахтаря" Андрія Пятова та у півзахисника Тараса Степаненко вже немає COVID-19.

Джерело: прес-служба клубу

Дослівно: "Голкіпер Андрій Пятов і півзахисник Тарас Степаненко також здали тести, результати – негативні. Для футболістів режим самоізоляції добігає кінця, й вони мають пройти медогляд, за підсумками якого буде визначено день повернення до тренувального процесу.

Ще 9 гравців "Шахтаря", у яких коронавірус виявлено 8 жовтня, лишаються на самоізоляції. Як уже повідомлялося раніше, вони тестуватимуться в неділю, 18 жовтняя".