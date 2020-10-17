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Двое футболистов сборной Украины выздоровели от COVID-19

Суббота, 17 октября 2020, 06:09

У голкипера "Шахтера" Андрея Пятова и у полузащитника Тараса Степаненко уже нет COVID-19.

Источник: пресс-служба клуба

Дословно: "Голкипер Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко также сдали тесты, результаты - отрицательные. Для футболистов режим самоизоляции подходит к концу, и они должны пройти медосмотр, по итогам которого будет определен день возвращения к тренировочному процессу.

Еще 9 игроков "Шахтера", в которых коронавирус выявлено 8 октября, остаются на самоизоляции. Как уже сообщалось ранее, они будут тестироваться в воскресенье, 18 жовтняя".

Темы: футбол


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