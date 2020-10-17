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На Донбасі ворог тричі порушив режим "тиші" та здійснив мінування перед українськими позиціями

Субота, 17 жовтня 2020, 07:40
На Донбасі ворог тричі порушив режим тиші та здійснив мінування перед українськими позиціями

Минулої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим "тиші".

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 16 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Так, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська двічі порушили неподалік населеного пункту Водяне. На цій ділянці в обідній час противник вів вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а у вечірній час здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.

Окрім того, у районі Мар’їнки противник застосовував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю.

На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 17 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано".

Теми: ООС
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