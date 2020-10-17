Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

На Донбасі ворог тричі порушив режим "тиші" та здійснив мінування перед українськими позиціями

Субота, 17 жовтня 2020, 07:40

Минулої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим "тиші".

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 16 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Так, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська двічі порушили неподалік населеного пункту Водяне. На цій ділянці в обідній час противник вів вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а у вечірній час здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.

Окрім того, у районі Мар’їнки противник застосовував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю.

На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 17 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано".

Теми: ООС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У приватну власність незаконно вивели понад 5 млн га землі – Держгеокадастр

Новини 16 жовтня: Зеленський і опитування, отруєння Навального та ФСБ

Сміттєва криза: Львівська ОДА могла незаконно отримати за вивезення відходів майже 140 млн – аудит

Ще один фігурант справи Гандзюк отримав вирок

Західні спецслужби з'ясували, хто отруїв Навального – Guardian

Профільний комітет не зібрався, Рада відкладе голосування за бюджет-2021 - депутати

Усі новини...
ООС
Бойовики продовжують порушувати перемир'я: цього разу - на Приазов'ї
З боку збройних формувань Росії на Донбасі зафіксовано шість обстрілів
Збройні сили перехопили безпілотник окупантів, який перетнув лінію розмежування
Останні новини
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: Зеленський і опитування, отруєння Навального та ФСБ
07:40
На Донбасі ворог тричі порушив режим "тиші" та здійснив мінування перед українськими позиціями
07:26
Фінальні дебати Трампа і Байдена: кандидати в президенти обговорять 6 блоків питань
06:09
Двоє футболістів збірної України одужали від COVID-19
05:11
На Буковині – найбільша кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії
03:49
Вперше у світі за добу діагностували понад 400 тисяч заражень COVID-19
02:05
Бельгія запроваджує комендантську годину та посилює карантин
01:15
ФотоУ "міністерстві туризму ДНР" заявили, що вибрали "туристичний бренд республіки"
00:41
Україна готує нове розведення військ на Донбасі
23:48
У приватну власність незаконно вивели понад 5 млн га землі – Держгеокадастр
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!