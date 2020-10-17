На Донбассе враг трижды нарушил режим "тишины" и совершил минировании перед украинскими позициями

За прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим "тишины".

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 16 октября, в полосах ответственности наших бригад вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

Так, режим прекращения огня российско-оккупационные войска дважды нарушили недалеко от населенного пункта Водяное. На этом участке в обеденное время противник вел огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в вечернее время совершил дистанционное минирование перед украинским позиции, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

Кроме того, в районе Марьинки противник применял автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 17 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".