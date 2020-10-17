Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе враг трижды нарушил режим "тишины" и совершил минировании перед украинскими позициями

Суббота, 17 октября 2020, 07:40
На Донбассе враг трижды нарушил режим тишины и совершил минировании перед украинскими позициями

За прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим "тишины".

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 16 октября, в полосах ответственности наших бригад вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

Так, режим прекращения огня российско-оккупационные войска дважды нарушили недалеко от населенного пункта Водяное. На этом участке в обеденное время противник вел огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в вечернее время совершил дистанционное минирование перед украинским позиции, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

Кроме того, в районе Марьинки противник применял автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 17 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

Темы: ООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: