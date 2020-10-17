Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Антирекорди COVID-19: майже 6,5 тисяч нових випадків і 109 смертей

Субота, 17 жовтня 2020, 08:51
Антирекорди COVID-19: майже 6,5 тисяч нових випадків і 109 смертей

За минулу добу, 16 жовтня, в Україні зафіксована найбільша добова кількість хворих на COVID-19 – 6 410 осіб та найбільша кількість летальних випадків – 109.

Джерело: дані РНБО

Деталі: При цьому одужало за добу 2 194 хворих.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусу виявлена в Києві – 598. Померло у столиці за добу 12 хворих.

В Одеській області – 506 нових випадків і 7 летальних.

У Харківській області – 472 нових випадки і 5 летальних.

У Дніпропетровській області – 464 нових випадки і 18 летальних (найбільше в Україні).

У Хмельницькій області – 382 нових випадки, летальних немає.

На Львівщині – 368 нових і 9 летальних випадків.

 

Що передувало: За добу 15 жовтня в Україні COVID-19 діагностували 5 992 особам - це також був антирекорд, 106 пацієнтів померли, 2 269 хворих одужали, було госпіталізовано 866 осіб.

Знати більше: Важкість COVID-19 за аналізом крові, зараження через поверхні та довший імунітет. 7 нових досліджень щодо коронавірусу

Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: