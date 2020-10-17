Антирекорди COVID-19: майже 6,5 тисяч нових випадків і 109 смертей

За минулу добу, 16 жовтня, в Україні зафіксована найбільша добова кількість хворих на COVID-19 – 6 410 осіб та найбільша кількість летальних випадків – 109.

Джерело: дані РНБО

Деталі: При цьому одужало за добу 2 194 хворих.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусу виявлена в Києві – 598. Померло у столиці за добу 12 хворих.

В Одеській області – 506 нових випадків і 7 летальних.

У Харківській області – 472 нових випадки і 5 летальних.

У Дніпропетровській області – 464 нових випадки і 18 летальних (найбільше в Україні).

У Хмельницькій області – 382 нових випадки, летальних немає.

На Львівщині – 368 нових і 9 летальних випадків.

Що передувало: За добу 15 жовтня в Україні COVID-19 діагностували 5 992 особам - це також був антирекорд, 106 пацієнтів померли, 2 269 хворих одужали, було госпіталізовано 866 осіб.

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