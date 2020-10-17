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Антирекорды COVID-19: почти 6,5 тысяч новых случаев и 109 смертей

Суббота, 17 октября 2020, 08:51
Антирекорды COVID-19: почти 6,5 тысяч новых случаев и 109 смертей

За прошедшие сутки, 16 октября, в Украине зафиксировано наибольшее суточное количество больных COVID-19 – 6410 человек и наибольшее количество летальных случаев – 109.

Источник: данные СНБО

Детали: При этом выздоровели за сутки 2194 больных.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса обнаружено в Киеве – 598. Умерло в столице за сутки 12 больных.

В Одесской области – 506 новых случаев и 7 смертельных.

В Харьковской области – 472 новых случая и 5 летальных.

В Днепропетровской области – 464 новых случая и 18 летальных (всего в Украине).

В Хмельницкой области – 382 новых случая, летальных нет.

На Львовщине – 368 новых и 9 летальных случаев.

 

Что предшествовало: За сутки 15 октября в Украине COVID-19 диагностировали 5 992 людям - это тоже был антирекорд, 106 пациентов умерли, 2269 больных выздоровели, были госпитализированы 866 человек.

Знать больше: Тяжесть протекания COVID-19 по анализу крови, заражение через поверхности и более долгий иммунитет. 7 новых исследований о коронавирусе

Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирус
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