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Азербайджан заявив про обстріл житлових кварталів: 12 загиблих, 40 поранених

Субота, 17 жовтня 2020, 09:17
Міноборони Азербайджану

Азербайджан заявляє, що внаслідок обстрілу в ніч на суботу Вірменією другого за величиною азербайджанського міста Гянджі 12 людей загинули і понад 40 отримали поранення.

Джерело: Міноборони Азербайджану, прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян

Дослівно Міноборони Азербайджану: "Внаслідок ракетного обстрілу ворожими збройними силами населених пунктів у центральній частині Гянджі 17 жовтня, приблизно о 01:00, 12 людей загинули, понад 40 людей отримали поранення, було завдано значної шкоди численним об'єктам цивільної інфраструктури і транспортних засобів".

Деталі: У Міноборони Азербайджану повідомили, що списки потерпілих уточнюються.

Також у відомстві заявили, що близько першої години ночі збройні сили Вірменії обстріляли ракетами Мінгячевір, велике промислове місто, розташоване більш ніж у 100 км від лінії фронту. Ракети були знешкоджені силами ППО Азербайджану.

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Mətbuat xidmətinin M Ə L U M A T I aze/rus/eng Düşmənin silahlı...

Опубликовано Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Пятница, 16 октября 2020 г.

У свою чергу, прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що в напрямку Азербайджану з боку Збройних сил Вірменії "не велося будь-якого виду вогню".

Вона також заявила, що сили Азербайджану "відновили ракетні удари по мирних поселеннях". Найінтенсивніші удари були завдані по цивільній інфраструктурі Степанакерта і Шуші.

Українська правда
Теми: АзербайджанВірменіяНагірний Карабах


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