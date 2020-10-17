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Азербайджан заявил об обстреле жилых кварталов: 12 погибших, 40 раненых

Суббота, 17 октября 2020, 09:17
Азербайджан заявил об обстреле жилых кварталов: 12 погибших, 40 раненых
Минобороны Азербайджана

Азербайджан заявляет, что в результате обстрела в ночь на субботу Арменией второго по величине азербайджанского города Гянджи 12 человек погибли и более 40 получили ранения.

Источник: Минобороны Азербайджана, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян

Дословно Минобороны Азербайджана: "В результате ракетного обстрела вражескими вооруженными силами населенных пунктов в центральной части Гянджи 17 октября, примерно в 01:00, 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения, был нанесен значительный ущерб многочисленным объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам".

Детали: В Минобороны Азербайджана сообщили, что списки потерпевших уточняются.

Также в ведомстве заявили, что около часа ночи вооруженные силы Армении обстреляли ракетами Мингячевир, крупный промышленный город, расположенный более чем в 100 км от линии фронта. Ракеты были обезврежены силами ПВО Азербайджана.

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Mətbuat xidmətinin M Ə L U M A T I aze/rus/eng Düşmənin silahlı...

Опубликовано Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Пятница, 16 октября 2020 г.

В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что в направлении Азербайджана со стороны Вооруженных сил Армении "не велось какого-либо вида огня".

Она также заявила, что силы Азербайджана "возобновили ракетные удары по мирным поселениям". Самые интенсивные удары были нанесены по гражданской инфраструктуре Степанакерта и Шуши.

Украинская правда
Темы: АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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