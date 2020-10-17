В убивстві вчителя прокуратура Франції звинувачує чеченця з Москви

Французька прокуратура 17 жовтня заявила, що зловмисником, який обезголовив у п'ятницю в передмісті Парижа шкільного вчителя історії, є 18-річний уродженець Москви – чеченець Абдулах А.

Джерело: DW з посиланням на повідомлення Національної антитерористичної прокуратури Франції

Деталі: За словами глави антитерористичної прокуратури Жан-Франсуа Рікара, Абдулах А. у березні 2020 року отримав 10-річний дозвіл на проживання у Франції у якості біженця. Про його радикальні погляди поліції не було відомо.

Рікард додав, що незадовго до нападу злочинець підходив до учнів на вулиці та просив вказати на його майбутню жертву. Після атаки Абдулах А. виклав у Twitter фотографію тіла вчителя, а також повідомив, про те що щойно скоїв убивство.

Нагадаємо: У зв’язку з убивством викладача історії затримані 9 осіб, серед яких батьки, дід і молодший брат нападника. Також затримані двоє батьків учнів, які навчалися в коледжі, де працював убитий.

Вбивство сталося у п’ятницю ввечері в передмісті Парижа. Озброєний ножем чоловік напав на вчителя паризького коледжу Конфлан-Сент-Онорін і відрізав йому голову. Поліція застрелила нападника при спробі затримання.