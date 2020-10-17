Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В убивстві вчителя прокуратура Франції звинувачує чеченця з Москви

Субота, 17 жовтня 2020, 18:46
В убивстві вчителя прокуратура Франції звинувачує чеченця з Москви
Квіти біля школи, де працював убитий

Французька прокуратура 17 жовтня заявила, що зловмисником, який обезголовив у п'ятницю в передмісті Парижа шкільного вчителя історії, є 18-річний уродженець Москви – чеченець Абдулах А.

Джерело: DW з посиланням на повідомлення Національної антитерористичної прокуратури Франції

Деталі: За словами глави антитерористичної прокуратури Жан-Франсуа Рікара, Абдулах А. у березні 2020 року отримав 10-річний дозвіл на проживання у Франції у якості біженця. Про його радикальні погляди поліції не було відомо.

Рікард додав, що незадовго до нападу злочинець підходив до учнів на вулиці та просив вказати на його майбутню жертву. Після атаки Абдулах А. виклав у Twitter фотографію тіла вчителя, а також повідомив, про те що щойно скоїв убивство.

Нагадаємо: У зв’язку з убивством викладача історії затримані 9 осіб, серед яких батьки, дід і молодший брат нападника. Також затримані двоє батьків учнів, які навчалися в коледжі, де працював убитий.

Вбивство сталося у п’ятницю ввечері в передмісті Парижа. Озброєний ножем чоловік напав на вчителя паризького коледжу Конфлан-Сент-Онорін і відрізав йому голову. Поліція застрелила нападника при спробі затримання.

Теми: вбивствоФранціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вбивство
У КПРФ заявили про вбивство лідера компартії Придністров'я
Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
Убивство російського капітана Ржицького: родичі заявили, що він пішов з армії до війни
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: