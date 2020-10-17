Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

В убийстве учителя прокуратура Франции обвиняет чеченца из Москвы

Суббота, 17 октября 2020, 18:46
Цветы у школы, где работал убитый

Французская прокуратура 17 октября официально заявила, что злоумышленником, который обезглавил в пятницу в пригороде Парижа школьного учителя истории, является 18-летний уроженец Москвы – чеченец Абдуллах А.

Источник: DW со ссылкой на сообщение Национальной антитеррористической прокуратуры Франции

Детали: По словам главы антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикара, Абдуллах А. в марте 2020 года получил 10-летний вид на жительство во Франции как беженец. О его радикальных взглядах полиции не было известно.

Рикард добавил, что незадолго до нападения преступник подходил к ученикам на улице и просил указать на его будущую жертву. После атаки Абдуллах А. опубликовал в Twitter фотографию тела учителя, а также сообщил, о том, что только совершил убийство.

Напомним: В связи с убийством педагога задержаны 9 человек, среди которых родители, дед и младший брат нападающего. Также задержаны двое родителей учеников, которые учились в колледже, где работал убитый.

Убийство произошло в пятницу вечером в пригороде Парижа. Вооруженный ножом мужчина напал на учителя парижского колледжа Конфлан-Сент-Онорин и отрезал ему голову. Полиция застрелила нападающего при попытке задержания.

Темы: убийствоФранцияРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Одессе проспекту Небесной сотни возвращают советское название

фотоЛивень в Киеве: подтоплены десятки улиц, затруднено движение

Азербайджан заявил о взятии под контроль города Физули в Карабахе

Ляшко: Жесткий локдаун – исключительно резервный момент

Покушение на волонтера в Киеве: подозреваемого арестовали на 60 дней

В Киеве почти 600 новых случаев коронавируса, в одном районе – 162

Все новости...
убийство
Еще одному фигуранту дела Гандзюк вынесли приговор
В Киеве избили сотрудницу посольства США: она умерла в больнице
В Одессе убили работницу аптеки
Последние новости
18:08
Турецкая компания заинтересована в приватизации украинских энергетических предприятий
17:50
Украина сможет собирать и производить электромобили – советник вицепремьера
17:26
Президент Германии Штайнмайер ушел на самоизоляцию
17:15
В Запорожье заработает новый терминал аэропорта
16:59
В Одессе проспекту Небесной сотни возвращают советское название
16:22
В воскресенье в Украине прохладно, но днем без осадков
16:18
Успешная борьба с Covid: партия премьера выиграла выборы в Новой Зеландии
15:56
В России заявили, что отношения с ЕС достигли самого низкого за последнее время уровня
15:52
Завод "Паллада" построит плавучий причал для ВМС Украины
15:26
фотоЛивень в Киеве: подтоплены десятки улиц, затруднено движение
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!