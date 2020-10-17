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В убийстве учителя прокуратура Франции обвиняет чеченца из Москвы

Суббота, 17 октября 2020, 18:46
В убийстве учителя прокуратура Франции обвиняет чеченца из Москвы
Цветы у школы, где работал убитый

Французская прокуратура 17 октября официально заявила, что злоумышленником, который обезглавил в пятницу в пригороде Парижа школьного учителя истории, является 18-летний уроженец Москвы – чеченец Абдуллах А.

Источник: DW со ссылкой на сообщение Национальной антитеррористической прокуратуры Франции

Детали: По словам главы антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикара, Абдуллах А. в марте 2020 года получил 10-летний вид на жительство во Франции как беженец. О его радикальных взглядах полиции не было известно.

Рикард добавил, что незадолго до нападения преступник подходил к ученикам на улице и просил указать на его будущую жертву. После атаки Абдуллах А. опубликовал в Twitter фотографию тела учителя, а также сообщил, о том, что только совершил убийство.

Напомним: В связи с убийством педагога задержаны 9 человек, среди которых родители, дед и младший брат нападающего. Также задержаны двое родителей учеников, которые учились в колледже, где работал убитый.

Убийство произошло в пятницу вечером в пригороде Парижа. Вооруженный ножом мужчина напал на учителя парижского колледжа Конфлан-Сент-Онорин и отрезал ему голову. Полиция застрелила нападающего при попытке задержания.

"Украинская правда" в Threads

Темы: убийствоФранцияРосcия
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