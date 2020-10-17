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В Україні з'являться нові безкоштовні експрес-тести на коронавірус – МОЗ

Субота, 17 жовтня 2020, 19:11
Фото: niversalpersonality

У найближчий час в Україні мають з’явитися нові експрес-тести на антиген, завдяки яким можна буде за півгодини виявити, чи має людина коронавірусну хворобу. 

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Додатково до тестувань методом ПЛР зараз з’явилися нові експрес-тести на антиген. Вони визнані ВООЗ і рекомендовані для застосування при масовому тестуванні. Ми робимо все можливе, щоб найближчим часом, на наступному тижні, в Україні вже з’явилися ці тести, які будуть безкоштовними для людей".

Деталі: За словами Ляшка, ці тести зможуть використовуватися сімейними лікарями та мобільними бригадами. Також госпіталізації хворого до лікарні медперсонал матиме можливість відразу зробити тест, бо тривалість отримання результату – від 15 до 30 хвилин, і для тестування не потрібні якісь спеціальні лабораторні умови.

Він додав, що достовірність цих тестів така ж, як і в тесту ПЛР.

Знати більше: Важкість COVID-19 за аналізом крові, зараження через поверхні та довший імунітет. 7 нових досліджень щодо коронавірусу

Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: Євросоюз на початку жовтня схвалив використання експрес-тестів на коронавірус, що коштують в роздріб близько 20 доларів (до 570 гривень).

16 жовтня в Україні була зафіксована найбільша добова кількість хворих на коронавірус – 6 410 осіб та найбільша кількість летальних випадків – 109.

Теми: коронавірусМОЗепідемія


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