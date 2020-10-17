В Украине появятся новые бесплатные экспресс-тесты на коронавирус - Минздрав

В ближайшее время в Украине должны появиться новые экспресс-тесты на антиген, благодаря которым можно будет за полчаса выявить, имеет ли человек коронавирусную болезнь.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Дополнительно к тестированию методом ПЦР сейчас появились новые экспресс-тесты на антиген. Они признаны ВОЗ и рекомендованы для применения при массовом тестировании. Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время, на следующей неделе, в Украине уже появились эти тесты, которые будут бесплатными для людей".

Детали: По словам Ляшко, эти тесты смогут использоваться семейными врачами и мобильными бригадами. Также при госпитализации человека в больницу медперсонал будет иметь возможность сразу сделать тест, потому что продолжительность получения результата – от 15 до 30 минут, и для тестирования не нужны какие-либо специальные лабораторные условия.

Он добавил, что достоверность этих тестов такая же, как и у теста ПЦР.

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Напомним: Евросоюз в начале октября одобрил использование экспресс-тестов на коронавирус, которые стоят в розницу около 20 долларов (570 гривен).

16 октября в Украине зафиксировали наибольшее суточное количество больных коронавирусом – 6410 человек и наибольшее количество летальных случаев – 109.