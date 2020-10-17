Шахтар та Динамо виграли свої матчі 6 туру, ультрас передали "привіт" Суркісам

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" не мали проблем у матчах 6 туру української Прем’єр-ліги.

Матчі відбулися 17 жовтня у Києві та Львові

Донецька команда у Києві на НСК "Олімпійський" розгромила ФК "Львів" з рахунком 5:1. "Гірники" повели у рахунку вже на четвертій хвилині після влучного удару Віктора Коваленка з кількох метрів - 1:0. Через п`ять хвилин Маркос Антоніо ударом головою зробив рахунок 2:0.

На 16-й хвилині рахунок у грі стає розгромним. Цього разу удар Дентінью у кут воріт не взяв голкіпера "Львова". За дві хвилини Коваленко оформив дубль в цій зустрічі, щоправда, зазнав ушкодження і був замінений.

На 25-й хвилині бразилець "Львова" Рожеріо Шина перекинув м`яча через воротаря "Шахтаря", відквитавши один м`яч - 4:1. Ще в перші 45-ть хвилин донецька команда мала ще принаймні три моменти, щоб збільшити рахунок. Ударам Тете та Дентіньйо не вистачило точності. На останній хвилині першого тайму удар від Віктора Корнієнка відбив воротар, а після добивання зіграв на відбій захисник львів`ян.

На старті другого тайму "Шахтар" забив п’ятий гол у ворота львівської команди - відзначився Манор Соломон. Мав "Львів" кілька нагод в атаці у заключній 45-хвилинці, і навіть забили гол, але з положення поза грою, і він був скасований.

В іншому матчі 6 туру "Динамо" у Львові на Арені-Львів з рахунком 2:0 переграло "Рух".

Перший момент у цій грі виник біля воріт "Руха". Після удару Владислава Супряги реакцію продемонстрував голкіпер "Руха" Олександр Бандура. На 26-й хвилині Бандура відбиває удар із середньої відстані від Олександра Караваєва.

На 30-й хвилині динамівці виходять вперед. Після класної передачі від Віктора Циганкова Де Пена відкриває рахунок у зустрічі ударом з метрів 13-ти. На початку другого тайму ще два сейви Бандури рятують "Рух" після ударів Караваєва та Віталія Буяльського.

Моментів у "Руха" біля воріт Георгія Бущана майже не було. На 90-й хвилині "Динамо" забиває другий гол, що давно витав у повітрі. Відзначився прицільним ударом у верхній кут воріт Жерсон Родрігеш.

Варто зазначити, що обидва поєдинки відбувалися без глядачів. Водночас, як повідомляє Трибуна, ультрас "Динамо" WBC вивісили банери проти Мірчі Луческу і братів Сурксісів перед "Ареною Львів".

"Суркіси не зможуть ховати команду від глядачів вічно", - сказано в зверненні уболівальників.

Раніше ультрас "Динамо" WBC заявили, що керівництво київського клубу вплинуло на рішення "Руху" провести очний матч 6-го туру без глядачів.