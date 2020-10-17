Шахтер и Динамо выиграли свои матчи 6 тура, ультрас передали "привет" Суркисам

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" не имели проблем в матчах 6 тура украинской Премьер-лиги.

Матчи состоялось 17 октября в Киеве и Львове

Донецкая команда в Киеве на НСК "Олимпийский" разгромила ФК "Львов" со счетом 5:1. "Горняки" повели в счете уже на четвертой минуте после точного удара Виктора Коваленко с нескольких метров - 1:0. Через пять минут Маркос Антонио ударом головой сделал счет 2:0.

На 16-й минуте счет в игре становится разгромным. На этот раз удар Дентиньо в угол ворот не взял голкипер "Львова". Через две минуты Коваленко оформил дубль в этой встрече, правда, получил травму и был заменен.

На 25-й минуте бразилец "Львова" Рожерио Шина перебросил мяч через вратаря "Шахтера", отквитав один мяч - 4:1. Еще в первые 45-ть минут донецкая команда имела еще по крайней мере три момента, чтобы увеличить счет. Ударам Тете и Дентиньо не хватило точности. На последней минуте первого тайма удар от Виктора Корниенко отразил вратарь, а после добивания сыграл на отбивание защитник львовян.

На старте второго тайма "Шахтер" забил пятый гол в ворота львовской команды - отличился Манор Соломон. Имел "Львов" несколько возможностей в атаке в заключительной 45-минутке, и даже забил гол, но из положения вне игры, и он был отменен.

В другом матче 6 тура "Динамо" во Львове на Арене-Львов со счетом 2:0 переиграло "Рух".

Первый момент в этой игре возник у ворот "Руха". После удара Владислава Супряги реакцию продемонстрировал голкипер "Руха" Александр Бандура. На 26-й минуте Бандура отражает удар со среднего расстояния от Александра Караваева.

На 30-й минуте динамовцы выходят вперед. После классной передачи от Виктора Цыганкова Де Пена открывает счет во встрече ударом метров с 13-ти. В начале второго тайма еще два сейва Бандуры спасают "Рух" после ударов Караваева и Виталия Буяльского.

Моментов у "Руха" у ворот Георгия Бущана почти не было. На 90-й минуте "Динамо" забивает второй гол, который давно витал в воздухе. Отличился прицельным ударом в верхний угол ворот Жерсон Родригеш.

Стоит отметить, что оба поединка проходили без зрителей. В то же время, как сообщает Трибуна, ультрас "Динамо" WBC вывесили баннеры против Мирчи Луческу и братьев Сурксисив перед "Ареной Львов".

"Суркисы не смогут прятать команду от зрителей вечно", - говорится в обращении болельщиков.

Ранее ультрас "Динамо" WBC заявили, что руководство киевского клуба повлияло на решение "Руха" провести очный матч 6-го тура без зрителей.