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Словаччина готує широкомасштабне тестування населення на коронавірус

Субота, 17 жовтня 2020, 19:31
Фото: Tomáš Benedikovič

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович оголосив про проведення широкомасштабного тестування населення на COVID-19.

Про це Матович заявив у суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Уряд Словаччини із населенням 5,5 млн осіб замовив 13 млн швидких тестів на визначення антигену коронавірусу у трьох різних компаній.

Такі тести показують результат через 15 хвилин. Їхня приблизна загальна вартість - 57 мільйонів євро.

"Це буде операція, якої Словаччина не знала, і я думаю, що жодна інша країна теж", - сказав словацький прем'єр.

Понад половина замовлених тестів повинні прибути в Словаччину наступного тижня, додав Матович.

"Основне тестування відбудеться через два тижні, в суботу і неділю", - пояснив він. Згодом, можливо, в найближчі вихідні, тестування слід повторити, щоб виявити тих, у кого були помилково негативні результати під час першого тесту.

Тестування буде безкоштовним та відбудеться за підтримки збройних сил. Його проведення повинні забезпечити понад 40 тисяч осіб.

Наразі не ухвалене рішення, чи буде тестування обов’язковим, оскільки для цього необхідно змінити законодавство. Матович хоче, щоб принаймні 90% населення Словаччини приїхало на тестування.

Глава словацького уряду сказав, якщо переговори і громадське обговорення покажуть в найближчі дні, що цей план не може бути реалізований, він готовий піти у відставку.

Нагадаємо: У найближчий час в Україні мають з’явитися нові експрес-тести на антиген, завдяки яким можна буде за півгодини виявити, чи має людина коронавірусну хворобу. 

Теми: Словаччинакоронавірусепідемія


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