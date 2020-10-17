Словакия готовит широкомасштабное тестирование населения на коронавирус

Премьер-министр Словакии Игорь Матович объявил о проведении широкомасштабного тестирования населения на COVID-19.

Об этом Матович заявил в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Правительство Словакии с населением 5,5 млн человек заказало 13 млн быстрых тестов на определение антигена коронавируса в трех различных компаний.

Такие тесты показывают результат через 15 минут. Их приблизительная общая стоимость - 57 млн евро.

"Это будет операция, которой Словакия не знала, и я думаю, что ни одна другая страна тоже", - сказал словацкий премьер.

Более половины заказанных тестов должны прибыть в Словакию на следующей неделе, добавил Матович.

"Основное тестирование состоится через две недели, в субботу и воскресенье", - пояснил он. Позже, возможно, в ближайшие выходные, тестирование следует повторить, чтобы выявить тех, у кого были ошибочно отрицательные результаты во время первого теста.

Тестирование будет бесплатным и пройдет при поддержке вооруженных сил. Его проведение должны обеспечить более 40 тысяч человек.

Пока не принято решение, будет ли тестирование обязательным, поскольку для этого необходимо изменить законодательство. Матович хочет, чтобы по крайней мере 90% населения Словакии приехали на тестирование.

Глава словацкого правительства сказал, если переговоры и общественное обсуждение покажут в ближайшие дни, что этот план не может быть реализован, он готов уйти в отставку.

Напомним: В ближайшее время в Украине должны появиться новые экспресс-тесты на антиген, благодаря которым можно будет за полчаса выявить, имеет ли человек коронавирусную болезнь.