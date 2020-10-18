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Формування Росії на Донбасі п'ять разів порушили домовленості про перемир'я

Неділя, 18 жовтня 2020, 07:37
Формування Росії на Донбасі п'ять разів порушили домовленості про перемир'я

Минулої доби на Донбасі формування Російської Федерації 5 разів обстріляли позиції ООС. Також було зафіксовано прольоти двох ворожих квадрокоптерів, які після перетину лінії розмежування були подавлені українськими засобами радіоелектронної боротьби.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 17 жовтня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Зокрема, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили поблизу населених пунктів Водяне, Авдіївка та Шуми. На цих ділянках зафіксовано поодинокі ворожі постріли із гранатометів різних систем. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Окрім того, на Приазов’ї задокументовано ще два порушення досягнутих домовленостей. Так, у районах населених пунктів Пищевик та Широкине зафіксовано прольоти двох ворожих безпілотників типу "Квадрокоптер", із перетинами лінії розмежування. БПЛА противника були подавлені нашими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило їх подальше застосування.

Від початку поточної доби, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша".

"Українська правда" у Threads

Теми: ООС
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