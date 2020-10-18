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Формирования России на Донбасе пять раз нарушили договоренности о перемирии

Воскресенье, 18 октября 2020, 07:37

За прошедшие сутки на Донбассе формирования Российской Федерации 5 раз обстреляли позиции ООС. Также было зафиксировано пролеты двух враждебных квадрокоптер, которые после пересечения линии разграничения были подавлены украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 17 октября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020.

В частности, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили вблизи населенных пунктов Водяное Авдеевка и Шуми. На этих участках зафиксированы единичные враждебные выстрелы из гранатометов различных систем. Неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, на Приазовье задокументировано еще два нарушения достигнутых договоренностей. Так, в районах населенных пунктов Пищевик и Широкино зафиксировано пролеты двух враждебных беспилотников типа "Квадрокоптер", с пересечениями линии разграничения. БПЛА противника были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение.

С начала текущих суток, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина".

Темы: ООС


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