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Лопес переміг Ломаченка та став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі

Неділя, 18 жовтня 2020, 07:51

23-річний американський боксер Теофім Лопес переміг 32-річного українця Василя Ломаченка та став володарем титулу Чемпіона світу у легкій вазі.

Джерело: трансляція двобою на Megogo

Деталі: За рішенням суддів Лопес виграє бій. Фінальний рахунок суддів: 119-109, 117-111, 116-112. Ломаченко програв усі пояси. 

Довідка: Ломаченко провів 15 поєдинків серед профі, в 14 із них боксер переміг (10 — нокаутом), в одному програв.

Лопес провів 15 поєдинків серед профі, в кожному з яких переміг (12 — нокаутом).

На кону бою стояли титули легкої ваги WBA, WBO, WBC і The Ring, якими володіє Ломаченко, а також пояс американця IBF.

Перед боєм відбулася традиційна процедура зважування. Суперники показали однаково вагу: Василь Ломаченко - 61,2 кг, Теофімо Лопес - 61,2 кг.

Нагадаємо: Напередодні зустрічі видання The Athletic, повідомило, що український боксер за участь у двобої отримає $3,25 мільйона, а його американському супернику заплатять $1,5 мільйона.

Микола Донєв, УП
Теми: спорт


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