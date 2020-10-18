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Бокс: Ломаченко проиграл все свои пояса

Воскресенье, 18 октября 2020, 07:51
Бокс: Ломаченко проиграл все свои пояса

23-летний американский боксер Теофим Лопес победил 32-летнего украинца Василия Ломаченко и стал обладателем титула Чемпиона мира в легком весе.

Источник: трансляция поединка на Megogo

Детали: По решению судей Лопес выигрыл бой. Финальный счет судей: 119-109, 117-111, 116-112. Ломаченко проиграл все пояса.

После боя Василий Ломаченко заявил, что не согласен с результатами. Он сказал: "Я поговорю со своим промоутером и менеджером. Мы все обсудим и решим, что делать дальше".

Справка: Ломаченко провел 15 поединков среди профи, в 14 из них боксер победил (10 - нокаутом), в одном проиграл.

Лопес провел 15 поединков среди профи, в каждом из которых победил (12 - нокаутом).

На кону боя стояли титулы легкого веса WBA, WBO, WBC и The Ring, которыми располагает Ломаченко, а также пояс американца IBF.

Перед боем состоялась традиционная процедура взвешивания. Соперники показали одинаково вес: Василий Ломаченко - 61,2 кг, Теофимо Лопес - 61,2 кг.

Напомним: Накануне встречи издание The Athletic, сообщило, что украинский боксер за участие в поединке получит $3,25 миллиона, а его американскому сопернику заплатят $1,5 миллиона.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
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