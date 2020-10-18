Ломаченко прокоментував поразку від Лопеса

Ексчемпіон світу за версіями WBC, WBA Super і WBO українець Василь Ломаченко дав коментар після своєї несподіваної поразки новоспеченому абсолютному чемпіонові світу в легкій вазі Теофімо Лопесу.

Джерело: Укрінформ

Деталі: На думку Ломаченка, поєдинок складався на його користь, тому він не погоджується з рішенням суддів. Проте наразі сперечатися про результат він не планує.

Пряма мова: "Чесно кажучи, я думав, що половина поєдинку була рівною. Може, він десь вигравав на 1-2 раунди, але у другій половині я включився. В принципі, я вважаю, що забрав другу половину бою. Я хочу приїхати додому і переглянути поєдинок, але я не згоден з рішенням. Я думав, що виграю, але результат є результат. Я з ним сперечатися зараз не збираюся. Я поговорю зі своїм промоутером і менеджером. Ми все обговоримо і вирішимо, що робити далі".

Нагадаємо: 23-річний американський боксер Теофім Лопес переміг 32-річного українця Василя Ломаченка та став володарем титулу Чемпіона світу у легкій вазі.