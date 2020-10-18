Коронавірус: в Україні більше 5 тисяч заражень, 90 людей померли за день

Протягом суботи, 17 жовтня, в Україні зафіксували ще 5231 випадок Covid-19, при цьому 90 заражених померли.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Станом на 18 жовтня лабораторно підтверджено вже 298 872 випадки коронавірусу в країні.

Найбільше нових заражень - у Харківській області (589) та у Києві (453). При цьому в столиці хвороба забрала життя 13 людей, 35 киян одужали. А про летальні випадки на Харківщині не повідомляється.

Третьою за приростом кількості хворих є Хмельницька область, у регіоні за минулу добу "плюс" 338 заражень та 3 смерті від Covid-19.

В Україні за добу коронавірус подолали 1264 особи.

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Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: 16 жовтня в Україні були зафіксовані найбільша добова кількість нових хворих на коронавірус – 6 410 осіб, та найбільша кількість летальних випадків – 109.