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Коронавірус: в Україні більше 5 тисяч заражень, 90 людей померли за день

Неділя, 18 жовтня 2020, 09:23
Коронавірус: в Україні більше 5 тисяч заражень, 90 людей померли за день

Протягом суботи, 17 жовтня, в Україні зафіксували ще 5231 випадок Covid-19, при цьому 90 заражених померли.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Станом на 18 жовтня лабораторно підтверджено вже 298 872 випадки коронавірусу в країні.

Найбільше нових заражень - у Харківській області (589) та у Києві (453). При цьому в столиці хвороба забрала життя 13 людей, 35 киян одужали. А про летальні випадки на Харківщині не повідомляється.

Третьою за приростом кількості хворих є Хмельницька область, у регіоні за минулу добу "плюс" 338 заражень та 3 смерті від Covid-19.

 

В Україні за добу коронавірус подолали 1264 особи.

Знати більше: Важкість COVID-19 за аналізом крові, зараження через поверхні та довший імунітет. 7 нових досліджень щодо коронавірусу

Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: 16 жовтня в Україні були зафіксовані найбільша добова кількість нових хворих на коронавірус – 6 410 осіб, та найбільша кількість летальних випадків – 109.

Українська правда

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Теми: коронавірусУкраїнаепідемія
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