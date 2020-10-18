Коронавирус: в Украине больше 5 тысяч заражений, 90 человек умерли за день

В течение субботы, 17 октября, в Украине зафиксировали еще 5231 случай Covid-19,при этом 90 зараженных умерли.

Источник: данные СНБО

Детали: По состоянию на 18 октября лабораторно подтверждено уже 298 872 случая коронавируса в стране.

Больше всего новых заражений - в Харьковской области (589) и в Киеве (453). При этом в столице болезнь унесла жизни 13 человек, 35 киевлян выздоровели. А о летальных случаях на Харьковщине не сообщается.

Третьей по приросту количества больных является Хмельницкая область, в регионе за прошедшие сутки "плюс" 338 заражений и 3 смерти от Covid-19.

В Украине за сутки коронавирус преодолели 1264 человека.

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Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: 16 октября в Украине были зафиксированы наибольшее суточное количество новых больных коронавирусом - 6410 человек, и наибольшее количество летальных случаев - 109.