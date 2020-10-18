Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус: в Украине больше 5 тысяч заражений, 90 человек умерли за день

Воскресенье, 18 октября 2020, 09:23
Коронавирус: в Украине больше 5 тысяч заражений, 90 человек умерли за день

В течение субботы, 17 октября, в Украине зафиксировали еще 5231 случай Covid-19,при этом 90 зараженных умерли.

Источник: данные СНБО

Детали: По состоянию на 18 октября лабораторно подтверждено уже 298 872 случая коронавируса в стране.

Больше всего новых заражений - в Харьковской области (589) и в Киеве (453). При этом в столице болезнь унесла жизни 13 человек, 35 киевлян выздоровели. А о летальных случаях на Харьковщине не сообщается.

Третьей по приросту количества больных является Хмельницкая область, в регионе за прошедшие сутки "плюс" 338 заражений и 3 смерти от Covid-19.

 

В Украине за сутки коронавирус преодолели 1264 человека.

Знать больше: Тяжесть протекания COVID-19 по анализу крови, заражение через поверхности и более долгий иммунитет. 7 новых исследований о коронавирусе

Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: 16 октября в Украине были зафиксированы наибольшее суточное количество новых больных коронавирусом - 6410 человек, и наибольшее количество летальных случаев - 109.

Украинская правда
Темы: коронавирусУкраинаэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: