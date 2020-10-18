Ломаченко прокомментировал поражение от Лопеса

Экс-чемпион мира по версиям WBC, WBA Super и WBO украинец Василий Ломаченко дал комментарий после своего неожиданного поражения новоиспеченному абсолютному чемпиону мира в легком весе Теофимо Лопесу.

Источник: Укринформ

Детали: По мнению Ломаченко, поединок складывался в его пользу, поэтому он не согласен с решением судей. Однако пока спорить о результате он не планирует.

Прямая речь: "Честно говоря, я думал, что половина поединка была ровной. Может, он где-то выигрывал на 1-2 раунда, но во второй половине я включился. В принципе, я считаю, что забрал вторую половину боя. Я хочу приехать домой и посмотреть поединок, но я не согласен с решением. Я думал, что выиграю, но результат есть результат. Я с ним спорить сейчас не собираюсь. Я поговорю со своим промоутером и менеджером. Мы все обсудим и решим, что делать дальше".

Напомним: 23-летний американский боксер Теофим Лопес победил 32-летнего украинца Василия Ломаченко и стал обладателем титула Чемпиона мира в легком весе.