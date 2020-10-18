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Через негоду десятки населених пунктів залишилися без електрики, є постраждалі

Неділя, 18 жовтня 2020, 10:28
Через негоду десятки населених пунктів залишилися без електрики, є постраждалі

Ускладнені погодні умови 17-18 жовтня спричинили знеструмлення 43 населених пунктів у Чернігівській, Донецькій та Кіровоградській областях; у Кропивницькому двох постраждалих від негоди госпіталізували.

Джерело: повідомлення ДСНС

Деталі: Рятувальники зазначають, що 17 та 18 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлені 43 населені пункти у 3 областях, а саме: Чернігівська – 30, Донецька – 10 та Кіровоградська – 3. До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Крім того, внаслідок негоди на території Кіровоградської, Миколаївської та Київської областей пошкоджено дахи понад 140 будівель, повалено більше ста дерев та підтоплено 11 дворогосподарств.

На Миколаївщині у селах Воєводське, Благодатне, Рябоконове та Семенівка Арбузинського району внаслідок поривів вітру частково пошкоджено покрівлі близько 40 будівель житлового сектору, 3 шкіл та дитячого садка. Повалено близько 60 дерев.

 

У ДСНС уточнюють, що у Кропивницькому пошкоджено покрівлі понад 100 житлових будинків, повалено близько 50 дерев та підтоплено 4 дворогосподарств. Роботи по відкачуванню води завершено. Рятувальники встановили також пункт обігріву.

 

А в селі Іванівка Новоукраїнського району, що на Кіровоградщині, пошкоджено дах шкільного спортзалу на площі 600 м2.

Дослівно: "До лікувальних закладів міста Кропивницький звернулося 3 особи, з яких 2 особи з незначними травмами госпіталізовано".

Нагадаємо: У Києві внаслідок дощу в суботу було підтоплено низку вулиць, та ускладнено рух автомобілів.

Українська правда

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Теми: ДСНСпогода
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