Из-за непогоды десятки населенных пунктов остались без электричества, есть пострадавшие

Сложные погодные условия 17-18 октября привели к обесточиванию 43 населенных пунктов в Черниговской, Донецкой и Кировоградской областях; в Кропивницком двух пострадавших от непогоды госпитализировали.

Источник: сообщение ДСНС

Детали: Спасатели отмечают, что 17 и 18 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 43 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская - 30, Донецкая - 10 и Кировоградская - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в результате непогоды на территории Кировоградской, Николаевской и Киевской областей повреждены крыши более 140 зданий, повалены более ста деревьев и подтоплены 11 домохозяйств.

На Николаевщине в селах Воеводское, Благодатное, Рябоконове и Семеновка Арбузинского района в результате порывов ветра частично повреждены кровли около 40 зданий жилого сектора, 3 школ и детского сада. Повалено около 60 деревьев.

В ДСНС уточняют, что в Кропивницком повреждены кровли более 100 жилых домов, повалены около 50 деревьев и подтоплено 4 домохозяйства. Работы по откачке воды завершены. Спасатели установили также пункт обогрева.

А в селе Ивановка Новоукраинского района на Кировоградщине повреждена крыша школьного спортзала на площади 600 м2.

Дословно: "В лечебные учреждения города Кропивницкий обратилось 3 человека, из которых 2 человека с незначительными травмами госпитализированы".

Напомним: В Киеве в результате дождя в субботу были подтоплены ряд улиц, и затруднено движение автомобилей.