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У Грузії зафіксували рекорд за кількістю заражень коронавірусом

Неділя, 18 жовтня 2020, 10:57
У Грузії зафіксували рекорд за кількістю заражень коронавірусом

Протягом минулої доби, 17 жовтня, у Грузії виявили коронавірус у 1192 осіб, загальна кількість підтверджених випадків зараження в країні досягла 17 477.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Днем раніше, 16 жовтня, повідомлялося про 958 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Таким чином, дані за останню добу стали черговим рекордом для Грузії.

За даними відомства, число жертв пандемії - 136. За минулу добу від коронавірусу померли ще вісім осіб.

У режимі карантину знаходяться 6 300 осіб, під наглядом лікарів у стаціонарах залишаються 836 хворих, в спеціалізованих готелях лікуються 1 388 заражених.

Довідково: Населення Грузії – близько 3,7 млн осіб.

Нагадаємо: В Україні рекорд за кількістю нових випадків Covid-19 зафіксували 16 жовтня – тоді коронавірус виявили у 6 410 осіб, а 109 хворих померли.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусГрузіяепідемія
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