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В Грузии зафиксировали рекорд по количеству заражений коронавирусом

Воскресенье, 18 октября 2020, 10:57
В Грузии зафиксировали рекорд по количеству заражений коронавирусом

За прошедшие сутки, 17 октября, в Грузии обнаружили коронавирус у 1192 человек, общее количество подтвержденных случаев заражения в стране достигло 17 477.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на грузинский Минздрав

Детали: Днем ранее, 16 октября, сообщалось о 958 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, данные за последние сутки стали очередным рекордом для Грузии.

По данным ведомства, число жертв пандемии - 136. За минувшие сутки от коронавируса умерли еще восемь человек.

В режиме карантина находятся 6300 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 больных, в специализированных гостиницах лечатся 1388 зараженных.

Справка: Население Грузии - около 3,7 млн человек.

Напомним: В Украине рекорд по количеству новых случаев Covid-19 зафиксировали 16 октября - тогда коронавирус обнаружили у 6410 человек, а 109 больных умерли.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусГрузияэпидемия
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