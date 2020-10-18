У неділю в Карпатах знизилася температура й пішов сніг

Високогір'я Карпат місцями вкрите снігом, температура на горі Піп Іван станом на ранок 18 жовтня опустилася нижче нуля.

Джерело: повідомлення Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту в Facebook

Деталі: Як зазначають рятувальники, зараз на горі Піп Іван хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер південно-західний 3-5 м/с. При цьому температура повітря опустилася до -2°С.

На фото, опублікованому пошуково-рятувальним постом, видно, що гору вкрило снігом.

Нагадаємо: Укргідрометеоцентр констатував, що в Україні продовжується період аномально високих температур.

При цьому сніголавинний сезон 2019-2020 року в українських Карпатах був аномальним за різними показниками, зокрема, за температурним режимом. Протягом всього сезону не зійшло жодної лавини.