Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У неділю в Карпатах знизилася температура й пішов сніг

Неділя, 18 жовтня 2020, 12:46
У неділю в Карпатах знизилася температура й пішов сніг

Високогір'я Карпат місцями вкрите снігом, температура на горі Піп Іван станом на ранок 18 жовтня опустилася нижче нуля.

Джерело: повідомлення Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту в Facebook

Деталі: Як зазначають рятувальники, зараз на горі Піп Іван хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер південно-західний 3-5 м/с. При цьому температура повітря опустилася до -2°С.

На фото, опублікованому пошуково-рятувальним постом, видно, що гору вкрило снігом.

 

Нагадаємо: Укргідрометеоцентр констатував, що в Україні продовжується період аномально високих температур.

При цьому сніголавинний сезон 2019-2020 року в українських Карпатах був аномальним за різними показниками, зокрема, за температурним режимом. Протягом всього сезону не зійшло жодної лавини.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: