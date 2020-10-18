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В воскресенье в Карпатах снизилась температура и пошел снег

Воскресенье, 18 октября 2020, 12:46
В воскресенье в Карпатах снизилась температура и пошел снег

Высокогорье Карпат местами покрыто снегом, температура на горе Поп Иван состоянию на утро 18 октября опустилась ниже нуля.

Источник: сообщение Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook

Детали Как отмечают спасатели, сейчас на горе Поп Иван облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный 3-5 м/с. При этом температура воздуха опустилась до -2°С.

На фото, опубликованном поисково-спасательным постом видно, что гору покрыло снегом.

 

Напомним: Укргидрометеоцентр констатировал, что в Украине продолжается период аномально высоких температур.

При этом снеголавинный сезон 2019-2020 года в украинских Карпатах был аномальным по разным показателям, в частности, по температурному режиму. В течение всего сезона не сошло ни одной лавины.

Украинская правда

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