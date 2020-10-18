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На Одещині побили журналіста місцевого видання під час зйомок

Неділя, 18 жовтня 2020, 14:28
Роман Варшанідзе

У суботу, 17 жовтня, в селищі Великодолинське Одеської області троє невідомих напали на головного редактора місцевого видання Романа Варшанідзе, коли той знімав репортаж про прийдешні вибори.

Джерело: повідомлення обласної поліції, постраждалий у Facebook

Дослівно поліція: "Троє невідомих спричинили головному редактору місцевого друкованого видання тілесні ушкодження у вигляді забоїв м′яких тканин та струсу мозку. Постраждалого доставили у лікарню, йому  надано  медичну допомогу. Подію поліцейські кваліфікували як погроза або насильство щодо журналіста та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу України".

Деталі: При цьому головний редактор овідіопольського видання Роман Варшанідзе наголосив, що на нього напали представники політсили "Опозиційна платформа – За життя".

За його словами, інцидент стався, коли він приїхав до селища Великодолинське на зустріч із кандидатом на посаду голови міськради.

Пряма мова: "На мене, як журналіста "Альтернатива.орг", вчинено напад представниками ОПЗЖ. Напад скоєно у смт Великодолинське, куди я приїхав на зустріч з кандидатом на пост голови Великодолинської селищної ради Юрієм Нікітінським. Методи насильства "партії війни" переносяться і в мирне життя".

Нагадаємо: Це вже не перший напад на Романа Варшанідзе. У серпні 2017 року на нього напали невідомі й побили битами.

Українська правда
Теми: ЗМІОПЗЖОдеська область


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