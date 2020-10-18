На Одесчине избили журналиста местного издания во время съемок

В субботу, 17 октября, в поселке Великодолинское Одесской области трое неизвестных напали на главного редактора местного издания Романа Варшанидзе, когда тот снимал репортаж о предстоящих выборах.

Источник: сообщение областной полиции, пострадавший в Facebook

Дословно полиция: "Трое неизвестных нанесли главному редактору местного печатного издания телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей и сотрясения мозга. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказана медицинская помощь. Происшествие полицейские квалифицировали как угроза или насилие в отношении журналиста и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины".

Детали: При этом главредактор овидиопольского издания Роман Варшанидзе подчеркнул, что на него напали представители политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь".

По его словам, инцидент произошел, когда он приехал в поселок Великодолинское на встречу с кандидатом на должность главы горсовета.

Прямая речь: "На меня, как журналиста "Альтернатива.орг", совершено нападение представителями ОПЗЖ. Нападение совершено в пгт Великодолинское, куда я приехал на встречу с кандидатом на пост главы Великодолинской поселкового совета Юрием Никитинским. Методы насилия "партии войны" переносятся и в мирную жизнь".

Напомним: Это уже не первое нападение на Романа Варшанидзе. В августе 2017 года на него напали неизвестные и избили железными битами.