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У "Слузі народу" кажуть, що Рада може ухвалити закон про референдум незабаром

Неділя, 18 жовтня 2020, 15:25

Нардеп від "Слуги народу" та заступник голови парламентського комітету з питань місцевого самоврядування та організації державної влади Олександр Качура впевнений, що закон про референдум буде "однозначно проголосований" і це може статися вже до кінця поточного року.

Джерело: в інтерв'ю Качури Радіо Свобода

Пряма мова: "Зараз Венеційська комісія висловила свої зауваження, ми вносимо необхідні зміни між першим та другим читанням, і на друге читання виносимо до зали. І, я думаю, що з наступного року народ України вже буде мати прямий інструмент народовладдя через референдум".

Деталі: На думку нардепа, Верховна Рада 9-го скликання дещо затягнула з ухваленням цього законопроєкту, адже на початку роботи "слуги народу" обіцяли, що він буде проголосований одним із перших. Водночас Качура пояснив це тим, що над текстом документу увесь цей час намагалися ґрунтовно працювати.

За словами Качури, однією з норм законопроєкту є те, що в разі його погодження Радою він зможе надати громадянам право скасовувати закони за результатами референдуму. Водночас він визнав, що ця норма є спірною, і через неї нардепи навіть сварилися: "Це дуже дискусійсне питання було, ми кілька разів з цього приводу збиралися, сварилися, обговорювали, потім знову сварилися, потім шукали компромісний варіант".

Нагадаємо: Згідно з Конституцією, народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або президентом. При цьому референдуми стосовно законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії неможливі.

Окремих законів, які регулюють проведення референдуму, в Україні зараз немає.

Законопроєкт про всеукраїнський референдум №3612, внесений президентом до Верховної Ради, передбачає здійснення народного волевиявлення з 4 питань та з можливістю електронного голосування.

Теми: референдумВерховна РадазаконодавствоСлуга народу


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