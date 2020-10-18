Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

В "Слуге народа" говорят, что вскоре Рада может принять закон о референдуме

Воскресенье, 18 октября 2020, 15:25

Нардеп от "Слуги народа" и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам местного самоуправления и организации государственной власти Александр Качура уверен, что закон о референдуме будет "однозначно проголосован" и это может произойти уже до конца текущего года.

Источник: в интервью Качуры Радио Свобода

Прямая речь: "Сейчас Венецианская комиссия озвучила свои замечания, мы вносим необходимые изменения между первым и вторым чтением, и на второе чтение выносим в зал. И, я думаю, что со следующего года народ Украины уже будет иметь прямой инструмент народовластия через референдум".

Детали: По мнению нардепа, Верховная Рада 9-го созыва несколько затянула с принятием этого законопроекта, ведь в начале работы "слуги народа" обещали, что он будет проголосован одним из первых. В то же время Качура объяснил это тем, что над текстом документа все это время пытались основательно работать.

По словам Качуры, одной из норм законопроекта является то, что в случае его одобрения Радой, он сможет предоставить гражданам право отменять законы по результатам референдума. В то же время он признал, что эта норма является спорной, и из-за нее нардепы даже ссорились: "Это очень дискуссийсный вопрос был, мы несколько раз по этому поводу собирались, спорили, обсуждали, потом снова ссорились, потом искали компромиссный вариант".

Напомним: Согласно Конституции, народное волеизъявление осуществляется через выборы, референдум и другие формы прямой демократии. Всеукраинский референдум назначается Верховной Радой Украины или президентом. При этом референдумы относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии невозможны.

Отдельных законов, регулирующих проведение референдума, в Украине сейчас нет.

Темы: референдумВерховная РадазаконодательствоСлуга народа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Протесты в Минске: десятки тысяч человек, снова задержания

видеоВойна в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части

В Минздраве рассказали, на какую категорию зараженных приходится 75% смертей от Covid

Глава МИД Венгрии хочет, чтобы Байден "ответил за давление на Украину"

Коронавирус: в Украине больше 5 тысяч заражений, 90 человек умерли за день

Ляшко рассказал, какую летальность имеет коронавирус в Украине

Все новости...
референдум
Всегда ли использование референдумов свидетельствует о высоком уровне развития общества?
Вопрос №1: вы хотите прихода тоталитаризма?
Законопроект о референдуме могут рассмотреть уже в ноябре
Последние новости
16:45
Протесты в Минске: десятки тысяч человек, снова задержания
16:06
Катастрофа самолета МАУ в Иране: начинается новый раунд переговоров
15:49
В Праге открыли первый отель для больных коронавирусом
15:25
В "Слуге народа" говорят, что вскоре Рада может принять закон о референдуме
14:57
Глава НБУ: Укргазбанк является ближайшим среди госбанков к частичной приватизации
14:52
Премьер Польши вышел из карантина
14:28
На Одесчине избили журналиста местного издания во время съемок
13:58
В правительстве Великобритании объяснили, на каких условиях готовы продолжить переговоры о Brexit
13:53
Пищепром составляют почти 20% всего производства в Украине
13:16
видеоВойна в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части
Все новости...