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В "Слуге народа" говорят, что вскоре Рада может принять закон о референдуме

Воскресенье, 18 октября 2020, 15:25
В Слуге народа говорят, что вскоре Рада может принять закон о референдуме

Нардеп от "Слуги народа" и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам местного самоуправления и организации государственной власти Александр Качура уверен, что закон о референдуме будет "однозначно проголосован" и это может произойти уже до конца текущего года.

Источник: в интервью Качуры Радио Свобода

Прямая речь: "Сейчас Венецианская комиссия озвучила свои замечания, мы вносим необходимые изменения между первым и вторым чтением, и на второе чтение выносим в зал. И, я думаю, что со следующего года народ Украины уже будет иметь прямой инструмент народовластия через референдум".

Детали: По мнению нардепа, Верховная Рада 9-го созыва несколько затянула с принятием этого законопроекта, ведь в начале работы "слуги народа" обещали, что он будет проголосован одним из первых. В то же время Качура объяснил это тем, что над текстом документа все это время пытались основательно работать.

По словам Качуры, одной из норм законопроекта является то, что в случае его одобрения Радой, он сможет предоставить гражданам право отменять законы по результатам референдума. В то же время он признал, что эта норма является спорной, и из-за нее нардепы даже ссорились: "Это очень дискуссийсный вопрос был, мы несколько раз по этому поводу собирались, спорили, обсуждали, потом снова ссорились, потом искали компромиссный вариант".

Напомним: Согласно Конституции, народное волеизъявление осуществляется через выборы, референдум и другие формы прямой демократии. Всеукраинский референдум назначается Верховной Радой Украины или президентом. При этом референдумы относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии невозможны.

Отдельных законов, регулирующих проведение референдума, в Украине сейчас нет.

Законопроект о всеукраинском референдуме №3612, внесенный президентом в Верховную Раду, предусматривает осуществление народного волеизъявления по 4 вопросам и с возможностью электронного голосования.

Темы: референдумВерховная РадазаконодательствоСлуга народа
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