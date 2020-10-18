Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Катастрофа літака МАУ в Ірані: починається новий раунд переговорів

Неділя, 18 жовтня 2020, 16:06

У понеділок, 19 жовтня, в Ірані розпочнеться новий етап переговорів щодо авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" неподалік Тегерану.

Джерело: іранська служба Радіо Свобода, Радіо Фарда

Деталі: Заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд зустрінеться з заступником глави МЗС України Євгеном Єніним та українською делегацією.

В рамках цього раунду переговорів заплановані три технічні наради. Єнін наголосив, що про компенсації розмовляти не будуть.

Пряма мова Єніна: "Цього разу ми не плануємо порушувати питання компенсації жертвам, оскільки перебуваємо у процесі погодження спільної переговорної позиції з нашими міжнародними партнерами. Буквально вчора ми провели відповідну зустріч з послами постраждалих внаслідок катастрофи країн і домовилися в подальшому координувати усі свої дії"

Пряма мова Бахарванда: "Одна з цих зустрічей стосується технічних дискусій, які буде проводити Іранська організація цивільної авіації. Друга сесія стосується судових питань, що проводяться іранськими чиновниками судових органів, а інша – юридичних питань, що стосуються суми компенсації, жертв та розбитого літака".

Нагадаємо: Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Спочатку Іран заперечував відповідальність за авіакатастрофу, перш ніж визнати, що Boeing 737-800 впав після попадання двох іранських ракет.

Розшифровка "чорних скриньок" літака у Франції підтвердила факт незаконного втручання в літак. 

Теми: катастрофа МАУ в ІраніІранавіаУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоВійна в Карабасі: Азербайджан показав захоплення вірменської військової частини

У МОЗ розповіли, на яку категорію заражених припадає 75% смертей від Covid

Глава МЗС Угорщини хоче, щоб Байден "відповів за тиск на Україну"

таблицяКоронавірус: в Україні більше 5 тисяч заражень, 90 людей померли за день

Ляшко розповів, яку летальність має коронавірус в Україні

В Україні з'являться нові безкоштовні експрес-тести на коронавірус – МОЗ

Усі новини...
катастрофа МАУ в Ірані
Конфлікт в Нагірному Карабаху: МАУ скасувала всі рейси до столиці Вірменії
Канада перевірить достовірність експертизи збиття літака МАУ в Ірані
Іран запропонував Україні можливу дату другого раунду переговорів щодо компенсацій - посол
Останні новини
16:06
Катастрофа літака МАУ в Ірані: починається новий раунд переговорів
15:49
У Празі відкрили перший готель для хворих на коронавірус
15:25
У "Слузі народу" кажуть, що Рада може ухвалити закон про референдум незабаром
14:57
Голова НБУ: Укргазбанк є найближчим серед держбанків до часткової приватизації
14:52
Прем’єр Польщі вийшов з карантину
14:28
На Одещині побили журналіста місцевого видання під час зйомок
13:58
В уряді Британії пояснили, за яких умов готові продовжити переговори про Brexit
13:53
Харчопром складає майже 20% всього виробництва в Україні
13:16
відеоВійна в Карабасі: Азербайджан показав захоплення вірменської військової частини
13:08
Вбивство вчителя у Франції: правоохоронці затримали 11 підозрюваних
Усі новини...