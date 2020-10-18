Катастрофа літака МАУ в Ірані: починається новий раунд переговорів

У понеділок, 19 жовтня, в Ірані розпочнеться новий етап переговорів щодо авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" неподалік Тегерану.

Джерело: іранська служба Радіо Свобода, Радіо Фарда

Деталі: Заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд зустрінеться з заступником глави МЗС України Євгеном Єніним та українською делегацією.

В рамках цього раунду переговорів заплановані три технічні наради. Єнін наголосив, що про компенсації розмовляти не будуть.

Пряма мова Єніна: "Цього разу ми не плануємо порушувати питання компенсації жертвам, оскільки перебуваємо у процесі погодження спільної переговорної позиції з нашими міжнародними партнерами. Буквально вчора ми провели відповідну зустріч з послами постраждалих внаслідок катастрофи країн і домовилися в подальшому координувати усі свої дії"

Пряма мова Бахарванда: "Одна з цих зустрічей стосується технічних дискусій, які буде проводити Іранська організація цивільної авіації. Друга сесія стосується судових питань, що проводяться іранськими чиновниками судових органів, а інша – юридичних питань, що стосуються суми компенсації, жертв та розбитого літака".

Нагадаємо: Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Спочатку Іран заперечував відповідальність за авіакатастрофу, перш ніж визнати, що Boeing 737-800 впав після попадання двох іранських ракет.

Розшифровка "чорних скриньок" літака у Франції підтвердила факт незаконного втручання в літак.