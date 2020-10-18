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Катастрофа самолета МАУ в Иране: начинается новый раунд переговоров

Воскресенье, 18 октября 2020, 16:06

В понедельник, 19 октября, в Иране начнется новый этап переговоров по авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" неподалеку Тегерана.

Источник: иранская служба Радио Свобода, Радио Фарда

Детали: Заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд встретится с заместителем главы МИД Украины Евгением Ениным и украинской делегацией.

В рамках этого раунда переговоров запланированы три технические совещания. Енин подчеркнул, что о компенсациях разговаривать не будут.

Прямая речь Енина: "На этот раз мы не планируем поднимать вопрос компенсации жертвам, поскольку находимся в процессе согласования совместной переговорной позиции с нашими международными партнерами. Буквально вчера мы провели соответствующую встречу с послами пострадавших вследствие катастрофы стран и договорились в дальнейшем координировать все свои действия".

Прямая речь Бахарванда: "Одна из этих встреч касается технических дискуссий, которые будет проводить Иранская организация гражданской авиации. Вторая сессия касается судебныъ вопросов, проводимых иранскими чиновниками судебных органов, а другая - юридических вопросов, касающихся суммы компенсации, жертв и разбитого самолета".

Напомним: украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Сначала Иран отрицал ответственность за авиакатастрофу, прежде чем признать, что Boeing 737-800 упал после попадания двух иранских ракет.

Расшифровка "черных ящиков" самолета во Франции подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеИранавиаУкраина


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