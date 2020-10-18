У п'ятницю ввечері у Слов'янську Донецької області скоєно напад на кандидата на посаду міського голови міста від ОПЗЖ Павла Придворова.

Джерело: поліція Донеччини, пресслужба "Опозиційної платформи – За життя"

Дослівно поліція: "16 жовтня до Слов'янського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на заході за участі представників політичної партії стався конфлікт".

"Під час масового зібрання у дворі багатоповерхівки 50-річний місцевий житель вчинив сварку. При собі у чоловіка був ніж. Присутні викликали поліцію.

Попередньо подію кваліфіковано за ч.1 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України".

Дослівно ОПЗЖ: "Ввечері 16 жовтня у дворі будинку №15 по вул. Богомольця скоєно замах на вбивство кандидата на посаду міського голови Слов'янська від "Опозиційної платформи – За життя" Павла Придворова.

Близько 18.00, коли Павло Придворов спілкувався з жителями прилеглих будинків, з під'їзду будинку вискочив невідомий, тримаючи в руці ніж, і намагався нанести їм удар кандидату ззаду. Павла Придворова врятувала швидка реакція самих жителів Слов'янська, які зуміли нейтралізувати нападника і затримати його до приїзду поліції".

фото ОПЗЖ

Деталі: За даними партії, кримінальне провадження відкрито за ст. 15, 115 КК України (Замах на вбивство).