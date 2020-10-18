В Славянске напали на кандидата в мэры

В пятницу вечером в Славянске Донецкой области совершено нападение на кандидата на должность городского головы города от ОПЗЖ Павла Придворова.

Источник: полиция Донецкой области, пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Дословно полиция: "16 октября в Славянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на мероприятии с участием представителей политической партии произошел конфликт".

"Во время массового сбора во дворе многоэтажки 50-летний местный житель устроил ссору. При себе у мужчины был нож. Присутствующие вызвали полицию.

Предварительно событие квалифицировано по ч.1 ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины".

Дословно ОПЗЖ: "Вечером 16 октября во дворе дома №15 по ул. Богомольца совершено покушение на убийство кандидата на должность городского головы Славянска от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Павла Придворова.

Около 18.00, когда Павел Придворов общался с жителями близлежащих домов, из подъезда дома выскочил неизвестный, держа в руке нож, и пытался нанести им удар кандидату сзади. Павла Придворова спасла быстрая реакция самих жителей Славянска, которые сумели нейтрализовать нападавшего и задержать его до приезда полиции".

фото ОПЗЖ

Детали: По данным партии, уголовное производство открыто по ст. 15 115 УК Украины (покушение на убийство).