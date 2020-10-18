На Херсонщині облили зеленкою кандидатів від ОПЗЖ і вкрали ноутбук

У місті Берислав на Херсонщині невідомі зайшли до квартири кандидата в депутати облради від ОПЗЖ, де відбувалося засідання партії, облили зеленкою його та ще трьох кандидатів у депутати районних і міських рад та викрали ноутбук.

Джерело: поліція Херсонщини, голова Херсонської облорганізації ОПЗЖ Єгор Устинов

фото з Facebook Устинова

Деталі: Як повідомили в поліції, у суботу близько 21:00 в квартиру одного з мешканців міста Берислав вдерлись 5 зловмисників та викрали ноутбук у одного з гостей господаря квартири.

Дослівно поліція: "Встановлено, що господар квартири кандидат у мери міста Берислав та кандидат в депутати облради. В його квартирі відбувалось засідання представників однієї з політичних партій. На засіданні були присутні ще троє гостей, всі кандидати в депутати районних або міських рад.

В цей час в незачинену квартиру зайшли 5 зловмисників в масках. Погрожуючи битою, один зі злочинців забрав у 49-річної гості ноутбук. Інший зловмисник облив всіх присутніх зеленкою, після чого невідомі покинули квартиру та пішли в невідомому напрямку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Бериславського відділу поліції. Наразі поліцейські проводять першочергові слідчо-оперативні дії. Злочин знаходиться на контролі у керівництва поліції Херсонщини. Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України".

Деталі: Разом з тим, голова Херсонської облорганізації "Опозиційної платформи – За життя" Єгор Устинов повідомив, що мова йде про офіс ОПЗЖ і її партійців.