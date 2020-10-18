На Херсонщине облили зеленкой кандидатов от ОПЗЖ и украли ноутбук

В городе Берислав Херсонской неизвестные зашли в квартиру кандидата в депутаты облсовета от ОПЗЖ, где проходило заседание партии, облили зеленкой его и еще трех кандидатов в депутаты районных и городских советов и похитили ноутбук.

Источник: полиция Херсонщины, председатель Херсонской облорганизации ОПЗЖ Егор Устинов

фото с Facebook Устинова

Детали: Как сообщили в полиции, в субботу около 21:00 в квартиру одного из жителей города Берислав ворвались 5 злоумышленников и похитили ноутбук у одного из гостей хозяина квартиры.

Дословно полиция: "Установлено, что хозяин квартиры кандидат в мэры города Берислав и кандидат в депутаты облсовета. В его квартире происходило заседание представителей одной из политических партий. На заседании присутствовали еще трое гостей, все кандидаты в депутаты районных или городских советов.

В это время в незапертую квартиру зашли 5 злоумышленников в масках. Угрожая битой, один из преступников забрал у 49-летней гости ноутбук. Другой злоумышленник облил всех присутствующих зеленкой, после чего неизвестные покинули квартиру и ушли в неизвестном направлении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Бериславского отдела полиции. Сейчас полицейские проводят первоочередные следственно-оперативные действия. Преступление находится на контроле у ​​руководства полиции Херсонской области. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины".

Детали: Вместе с тем, председатель Херсонской облорганизации "Оппозиционной платформы – За жизнь" Егор Устинов сообщил, что речь идет об офисе ОПЗЖ и ее партийцах.